Происшествия

Неизвестные похитили шеф-повара петербургского ресторана

Шестеро неизвестных ограбили 22-летнего шеф-повара петербургского ресторана. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник вечером уроженец Таджикистана обратился в полицию. Он рассказал, что накануне у дома № 7 на площади Стачек добровольно сел в машину к малознакомым людям. Те надели ему футболку на голову и вывезли на автомойку. Затем они достали его из машины и избили. Бандиты угрожали ножом, поэтому потерпевшему пришлось отдать 50 тыс. рублей, паспорт, мобильный телефон и рюкзак.

Мужчину удерживали ещё сутки. В понедельник утром ему снова надели футболку на голову и посадили в автомобиль. Высадили рядом с ТЦ «Норд». После автомобиль скрылся в неизвестном направлении.