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Очевидец сообщил о задержании группы псковских рыбаков эстонскими пограничниками

21.01.2023 20:48|ПсковКомментариев: 0

Группу псковских рыбаков задержали на границе с Эстонией 21 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил очевидец. По его словам, троих мужчин пенсионного возраста для разбирательства переместили за границу России.

 

«Были сегодня на озере. За Середкой (деревня в Псковском районе - ред.) есть выезд на Теплое озеро. Это деревня Балсово, рыбаки знают. Из деревни Балсово до эстонской границы менее километра. За нами выехала белая машина, небольшой джип. Там сидели пенсионеры, трое мужчин. <...> Мы рыбачили, перемещались по льду, искали, где клюёт - всё как обычно. И они случайно пересекли границу. Я их понимаю, потому что раньше на границе флажки стояли в рост человека, ещё год назад, а сейчас они стоят на уровне колена», - рассказал очевидец и предположил, что мужчины - рыбаки из Порхова. 

Изображение: «Рыбалка Псков» / «ВКонтакте»

По его словам, после того, как мужчины пересекли границу, к ним подъехали сотрудники пограничной службы Эстонии и задержали рыбаков. «Там все живы, здоровы, но они на той стороне, и родня их не знает об этом», - добавил очевидец. 

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, но официальную информацию пока получить не удалось.

Теги: #рыбаки #граница #Эстония
Источник: Псковская Лента Новостей
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