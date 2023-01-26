Происшествия

Мужчину с горбинкой на носу продолжают разыскивать в Пскове

Юрия Михайлова 1982 года рождения продолжают разыскивать в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 2020 года он без вести пропал на территории областного центра.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, короткие и прямые темные волосы, овальное лицо, дугообразные брови, нос с горбинкой, тонкие губы.

Всех граждан, которым что-либо известно о местонахождении Юрия Михайлова, просят обратиться по телефонам: 59-63-29, 8-952-214-48-97 - (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 - (дежурная часть).