Происшествия

Двухэтажный дом сгорел в деревне Кулье Печорского района

Двухэтажный дом сгорел в деревне Кулье Печорского района в ночь с 28 января на 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 00:15 дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Кулье. Сгорел двухэтажный жилой дом. По предварительному заключению сотрудников ведомства, причина происшествия – аварийный режим работы отопительной печи.

Кроме того, вчера в 7:10 пожарным сообщили о возгорании на 57-м километре автодороги Толкачево – Заситино в Себежском районе. В строительной бытовке огонь повредил пол. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печи.

А 22:47 в деревне Селецкое Новоржевсого района горело бесхозное строение. Предположительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 23:26 на улице Центральной в деревне Станки Дедовичского района горела баня. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.