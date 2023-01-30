Происшествия

Число дистанционных мошенничеств в Псковской области возросло на 20%

1052 мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершили в Псковской области в 2022 году, что на 20% больше аналогичных показателей 2021 года. Только в декабре 2022 года жертвами преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, телефонных и интернет мошенничеств стали 85 жителей Псковской области. Им причинен ущерб на общую сумму 31,5 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мошенники по-прежнему представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и сообщают потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на счета, указанные преступниками. Жители области также передавали мошенникам свои средства за мнимое освобождение родственников от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия, участниками которых стали их близкие родственники.

В январе от действий злоумышленников пострадали 34 жителя Псковской области. Мошенники получили от них 12 миллионов рублей.

В прокуратуре отметили, что по всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.