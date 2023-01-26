Происшествия

Три пенсионерки из Великих Лук в один день отдали мошенникам 750 тысяч рублей

Мошенники в один день позвонили пяти великолукским пенсионеркам и получили в общей сложности 750 тысяч рублей от трёх из них. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 28 января в Великих Луках пятерым пожилым горожанкам в разное время позвонили незнакомцы и заявили, что их родственники попали в ДТП. Для решения возникших проблем неизвестные потребовали незамедлительного перевода денег. Некоторые пожилые женщины без колебаний отдали в общей сложности 750 тысяч рублей прибывшим курьерам.

Когда трое потерпевших убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в полицию.

При этом две пенсионерки 1939 и 1952 годов рождения отказались перевести деньги, так как знали о данном способе мошенничества. С каждой неизвестные требовали по 800 тысяч рублей.