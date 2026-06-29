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В многоэтажке на проспекте Энтузиастов в Пскове горела кухня

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Кухня в трехкомнатной квартире в многоквартирном жилом доме загорелась в воскресенье, 28 июня, на проспекте Энтузиастов в городе Пскове, сообщили ГУ МЧС РФ по региону.

В 20:00 в МЧС поступило сообщение о пожаре. На первом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома в помещении кухни огнем повреждены стена и угловой диван. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

А в субботу, 27 июня, в 07:05 в Пскове на улице Железнодорожной в двухэтажном здании горел мусор. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и два единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за за состоянием электрооборудования и электропроводки, также для раннего обнаружения возгорания необходимо установить в жилье автономный пожарный извещатель и соблюдать правила пожарной безопасности с источниками открытого огня и при устройстве и эксплуатации печи.

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