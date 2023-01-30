Происшествия

Двое рыбаков провалились в полынью в Псковском районе, один из них погиб

Двое рыбаков провалились в полынью в устье реки Великой в деревне Устье Псковского района, один из них скончался. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы трагедии.

Несчастный случай произошел в протоке Средняя 28 января. «Там вся речка сплошная полынья. Как они там заскочили, почему они там оказались? Сложно сказать. Они провалились на снегоходе. Доехали туда, лед есть, но сантиметр. Пробоины сплошные. Мы так же ехали с человеком с рыбалки. Там случайно оказалась женщина с мужчиной. Вообще чудо, что они там оказались. В такое время там никого нет. И мы бы их никогда не заметили. Они были на другой реке. Она нам махала руками», – рассказал очевидец и уточнил, что женщина сообщила ему о провалившихся под лед рыбаках.

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Мужчина позвонил в МЧС, а затем направился в сторону рыбаков. «Со мной был парень и вспомнил про инспектора. Он живет на противоположной стороне рядом. У него есть катер на воздушной подушке. И так случилось, что он дома оказался. Он завелся, подъехал, нас забрал, потому что их не поднять. Они тяжелые в воде. Мы их оттуда вытащили с трудом. И привезли на берег, передали в скорую. Один человек, все в порядке, ездили с женой в больницу. А второй от переохлаждения (скончался - ред.), по всей видимости, не выдержал организм», – продолжил рыбак.

Старший государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Эдуард Морозов в беседе с корреспондентом ПЛН рассказал, что после звонка собрался и захватил с собой пару спасательных кругов.

«Это было 16:45 – позвонил товарищ, узнал, могу ли помочь в техническом плане. Подъехал на лодке. Попробовал один вытащить, тяжело, не получилось. Быстро подобрал товарищей с берега. С ними уже вытащили. Потом они все живые поехали на берег. Скорая была уже на берегу. Помогли товарищам дойти до машины, дотащили. Они никак не шли. У него уже руки начинали коченеть, он уже не мог ими двигаться. Свитер разрезали, поместили в машину, и, видимо, персонал увидели происходящее и вызвали реанимацию. Мы посадили его в машину и поехали вещи доставать из полыньи. Собрали вещи, вернулись назад. Уже один во второй машине реанимации в сознание не вернулся. Это переохлаждение, остановка сердца», – сказал Эдуард Морозов.

Как отметил собеседник ПЛН, в реке есть ледовое покрытие, а где-то оно практически или совсем отсутствует. «В реке течением вода подмывает лед, образуются полыньи. Где-то они с маленькой коркой льда, где-то совсем отсутствуют. Их видно было. Я ехал позже, видел эти места. Другие рыбаки, которые их увидели. Они же ехали по другой реке, тоже на снегоходах, и знали, где ехать, где нормальный лед», – объяснил он.

Старший государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области призвал всех рыбаков быть аккуратными, и узнавать об опасных местах в устьевом участке рек заранее.

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По мнению мужчины, который помог спасти людей, все произошедшее «сплошное стечение обстоятельств».

«Речка – она очень страшная. Они парни опытные. Как так случилось? Как они там оказались? Я не могу сказать. Мы утром с ними ехали по проверенному маршруту и вместе на озере были. Они чуть пораньше нас уехали. Видели, как они начали тонуть, а нам к ним вообще не подойти. Просто нереально. Во первых, далеко, а во-вторых, там нет льда, чистая вода. Если бы не рыбинспектор... Там вообще сплошные стечения обстоятельств. Первое, что эти люди оказались на берегу, увидели начало трагедии. Второе, что мы ехали не на полчаса позже, что рыбинспектор оказался дома, что мой парень сориентировался ему позвонить, телефон оказался случайно», – подметил он.

Напомним, в акватории Псковского и Теплого озер в Псковском районе действует запрет выхода и выезда на лед.