Общество

Случаи провалов под лёд зафиксировали в Псковском районе

Случаи попадания людей в промоины, проталины, а также провалов под лёд зафиксировали в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

На акватории Псковского и Теплого озер действует запрет выхода и выезда на лед. Состояние ледового покрытия неустойчиво. Особенно лёд непрочен в устьях рек, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша, напомнили в администрации.

За нарушение запрета выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 2.27 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».