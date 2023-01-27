Общество

Как визуально определить прочность льда, объяснили псковичам

Соблюдать правила безопасности на зимней рыбалке призвали псковичей. Рекомендации по их соблюдению опубликовали на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«Зимняя рыбалка - для многих является интересным хобби. Однако, чтобы не превратить его в опасное занятие, необходимо соблюдать определённые правила безопасности. Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада. Не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых», - отметили в ведомстве.

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Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Не помешает взять с собой свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при проведении поисков в тёмное время суток.

«Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и тёплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться. Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи», - подчеркнули в ведомстве.

Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наименее надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

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«Несите рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае необходимости его можно было легко скинуть. Рыболовам следует иметь с собой шнур, на одном конце которого укреплен груз, а на другом – устроена петля, с помощью которой можно будет выбраться на лёд в случае провала. Неплохо обзавестись пешнёй. Она поможет прощупать лёд, а в случае неприятностей ее можно положить поперек пролома полыньи», - уточнили в региональном МЧС.

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Выезд на лёд на автотранспорте категорически запрещен, напомнили в ведомстве.