Происшествия

Трое бездомных попались на краже в Великих Луках

Троих людей без определенного места жительства задержали в Великих Луках 31 января по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 21:05 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от гражданина, что из подвального помещения дома на проспекте Гагарина неизвестные выносят имущество. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали троих людей без определенного места жительства, которые похитили из подвального окна санки, два автомобильных диска, продукты и изделия из металла.

Подозреваемые - двое мужчин 1974 и 1985 годов рождения и женщина 1981 года рождения. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции.