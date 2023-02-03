Происшествия

Свыше двух миллионов рублей получили мошенники от жителей Себежского района

Два жителя Себежского района доверились мошенникам и лишились денежных средств на общую сумму 2,3 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МО МВД России «Себежский».

3 февраля в 14:35 в дежурную часть обратилась жительница Себежа. Она сообщила, что неизвестные ей лица путём обмана похитили денежные средства с банковской карты. Женщина пояснила, что ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Злоумышленница сообщила, что данными завладел посторонний человек и пытается оформить кредит.

Мошенники завладели ее личными данными, в том числе номером карты. Впоследствии злоумышленники оформили кредит и убедили ее перевести все деньги на «безопасный счёт». В результате ущерб составил около 1,9 млн рублей. Проводится расследование.

Оба преступления произошли за период с 31 января по 3 февраля.