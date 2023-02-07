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Псковичи незаконно вырубили лес на сумму около 20 млн рублей в Гдовском районе

Псковичи незаконно вырубили лес на сумму около 20 млн рублей в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Гдовский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении двух жителей Пскова, обвиняемых в незаконной рубке лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

В 2021 году один из подсудимых предложил своему знакомому осуществить рубку деревьев на землях сельскохозяйственного назначения с целью их дальнейшей реализации и извлечения прибыли.

В августе 2021 года подсудимые силами нанятых ими работников, которых они не осведомляли о своем преступном умысле, в Гдовском районе спилили 403 сосны, 107 елей, 10 берез. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил около 20 миллионов рублей.

Преступную деятельность указанных лиц пресекли сотрудниками лесничества при погрузке части незаконно срубленных деревьев. Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали. Однако их вина доказывается показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ, и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со статьей 53.1 УК РФ им заменили наказание в виде лишения свободы на принудительные работы на аналогичный срок с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденных в пользу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области ущерб лесному фонду, причиненный преступлением, в сумме 19 234 860 рублей в солидарном порядке.