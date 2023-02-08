Происшествия

Пскович забрал более миллиона рублей на строительство храма и попал под следствие

44-летний житель Пскова забрал 1,2 млн рублей на строительство дома при храме. Мужчину задержали в Шушарах.

Задержанный ещё в ноябре-декабре 2021 года в посёлке Громово Приозерского района Ленобласти получил 1,2 млн рублей на приобретение строительных материалов для возведения приходского дома при храме святого архистратига Михаила, после чего распорядился деньгами по своему усмотрению, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. У подозреваемого изъяли мобильный телефон. Мужчину поместили в изолятор. Устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям.