Происшествия

«Застрелили и бросили»: псковские охотники нашли убитого браконьерами лосенка

Псковские охотники обнаружили убитого браконьерами лосенка в одном километре от деревни Сорокино Псковского района. Об этом сообщается в группе «Природа60» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Природа60»

«И вот так бывает... Черти тоже считают себя охотниками. Работа браконьеров. Застрелили и бросили. Псковский район, в одном километре от деревни Сорокино. Загубили лосëнка», - написал обнаруживший труп животного охотник.

От места, где обнаружили тело лосенка, тянется кровавый след вглубь леса. Псковские охотники возмущены произошедшем и предполагают, что браконьер мог устроить охоту на животное ночью с помощью тепловизора.