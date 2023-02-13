Происшествия

Пскович похитил алкоголь из магазина и попался росгвардейцам

Пскович похитил алкоголь из магазина и попался росгвардейцам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

12 февраля в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. К торговому центру направили экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По факту кражи проводится проверка.