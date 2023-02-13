Происшествия

Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в Пскове

Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в Пскове 8 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 18:30 у дома №69а на Рижском проспекте мужчина вышел из подъезда и, по словам хозяйки, пнул пса породы «мопс» несколько раз. От побоев собака скончалась на месте.

«В настоящее время участковым уполномоченным полиции, обслуживающим данную территорию, проводится проверка, а также комплекс мероприятий, направленных на установление личности всех участников конфликта: в полицию с заявлением обратилась владелица собаки. Будет осуществлен просмотр камер наружного видеонаблюдения, отработка жилого сектора, опрос возможных свидетелей», - прокомментировали в пресс-службе УМВД.