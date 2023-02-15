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Происшествия

Число убийств и краж возросло в Псковской области в январе

15.02.2023 17:18|ПсковКомментариев: 0

660 преступлений зарегистрировали в Псковской области в январе 2023 года. В России аналогичный показатель вырос на 1,1%, в Северо-Западном Федеральном округе снижен на 1,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

В рассматриваемый период на территории региона отмечается рост:

  • умышленных убийств, в том числе покушений, – на 150% (с 2 до 5). При этом в целом по России фиксируется рост на 6,8%. Рост указанного вида преступлений зарегистрировали в Пскове (с 0 до 2), Великих Луках (с 0 до 1), Псковском (с 0 до 1) районе;
  • умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 275% (с 4 до 15), по РФ фиксируется снижение на 0,7%, в том числе со смертельным исходом с 0 до 5. Рост указанного вида преступлений зарегистрировали в Пскове (с 0 до 4), Бежаницком (с 0 до 1), Куньинском (с 0 до 1), Дедовичском (с 0 до 1), Новосокольническом (с 0 до 1), Невельском (с 0 до 2), Опочецком (с 0 до 1), Островском (с 0 до 1), Пушкиногорском (с 0 до 1), Пустошкинском (с 0 до 1) районах; 
  • краж – на 15,9% (с 201 до 233), по РФ фиксируется снижение на 11,9%, в том числе совершенные с использованием ИТТ (+22%, с 41 до 50, по РФ снижение на 13,1%). Наибольший рост указанного вида преступлений зарегистрировали в Пскове (с 55 до 71), Великих Луках (с 49 до 57), Великолукском (с 9 до 11), Невельском (с 4 до 15), Опочецком (с 5 до 7), Порховском (с 4 до 8), Пыталовском (с 3 до 7), Плюсском (с 3 до 6) районах;
  • мошенничеств (по статьям 159-159.6 УК РФ) – на 54,1% (с 85 до 131). По РФ фиксируется  рост на 9,4%, в том числе совершенные с использованием ИТТ (+60,3%, с 68 до 109, по РФ рост на 12%). Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 40 до 72), Великих Луках (с 31 до 35), Гдовском (с 1 до 3), Себежском (с 0 до 3) районах; 
  • совершенных организованной группой или преступным сообществом (из числа расследованных) – по области рост составил на 375% (с 4 до 19), в РФ - на 9,5%.

Существенно отличается от общероссийской динамики показатели о преступлениях: 

  •  связанных с незаконным оборотом наркотиков, – по области отмечается снижение на 44,9% (с 49 до 27), в РФ замечен рост на 21,3%; 
  •  связанных с незаконным оборотом оружия, – по области зафиксировали снижение на 81,8% (с 11 до 2), в РФ отмечается рост на 2,4%; 
  •  экономической направленности – по области фиксируется снижение на 43,5% (с 46 до 26), в РФ – снижение на 3,8%.
Теги: #прокуратура псковской области #Псковская область #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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