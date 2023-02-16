Происшествия

Мошенники обогатились более чем на 600 тысяч рублей за счет жителей области

Мошенники получили от жителей Пскова и Великих Лук более чем 600 тысяч рублей под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 14 февраля нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. В частности, они заявляли своим собеседникам, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты. Для предотвращения этих попыток настаивали на том, чтобы горожане незамедлительно сами оформили кредиты и полученные деньги перевели на «безопасные счета», что те и сделали. Были также звонки от мошенников, которые и под другими предлогами получили деньги доверчивых людей.

В итоге, ряд псковичей и великолучан после общения с мошенниками не досчитались в общей сложности более 600 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.