Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Невеле

Мужчина 1976 года рождения погиб при пожаре в Невеле 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в одноэтажном многоквартирном жилом доме, в однокомнатной квартире. Коридор выгорел изнутри, комната оказалась закопчена. Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В тот же день на улице Железнодорожной в Гдове сгорел жилой дом. В ведомстве считают, что пожар случился из-за аварийного режима работы электрооборудования. Пожарным удалось спасти три хозяйственные постройки.

Также в деревне Старые Буриги Порховского района в жилом доме сгорела кровля. Дом выгорел. Предполагается, что возгорание произошло короткого замыкания электропроводки внутри жилого дома. Удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку.