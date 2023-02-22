Происшествия

Многочисленные нарушения выявили в пыталовском доме-интернате для престарелых

Многочисленные нарушения выявили в доме-интернате для престарелых, расположенном в деревне Линово Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в районной прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки отделения ГБУСО ПО «Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» с привлечением специалистов Роспотребнадзора и ОНД и ПР по Островскому, Палкинскому, Печорскому и Пыталовскому районам выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности и об оказании первой медицинской помощи.

«Установлено, что не обеспечена автоматическая подача сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, ширина эвакуационных путей уже установленного минимума, двери не всегда открываются по направлению путей эвакуации, средства индивидуальной защиты просрочены в апреле 2022 года», – отметили в прокуратуре.

Также при хранении продуктов питания на складе выявили несоблюдение температурного режима, состояние влажности не контролируется вовсе. Имеющаяся аптечка первой помощи не укомплектована устройством для проведения искусственного дыхания, жгутом, бинтами марлевыми, одеялами спасательными изотермическими.

По результатам проведённой проверки в адрес директора ГБУСО ПО «Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» внесли представление. Реально устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.