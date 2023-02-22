Происшествия

20 кур и трех уток спасли при пожаре в Печорах

Хозяйственная постройка сгорела на улице Профсоюзной в Печорах 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 21:07. От огня удалось спасти гараж, сарай, 20 кур и трех уток. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.

В тот же день горел жилой дом на улице Партизанской в Пыталово. Огонь повредил чердак и кровлю. Предполагается, что причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в чердачном помещении.

Кроме того, жилой дом сгорел в деревне Шелопугино Гдовского района. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

А в Пушкинских Горах на улице Совхозной сгорела баня. По предварительной информации, возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

Сегодня, 23 февраля, в 4:33 поступило сообщение о пожаре на 2-м переулке Горького в Невеле. Там выгорел жилой дом. По имеющейся информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в доме.