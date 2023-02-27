Происшествия

Трех нетрезвых водителей повторно задержали в Псковской области

Трех водителей повторно задержали в нетрезвом виде в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 22 февраля в Великих Луках на улице Полиграфистов полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ, которым управлял находившийся в состоянии опьянения горожанин 1974 года рождения.

24 февраля на дороге Санкт-Петербург – Невель на автомашине Opel следовал нетрезвый пскович 1980 года рождения. В тот же день в поселке Кунья на улице Дальней полицейские остановили автомобиль Renault, за рулем которого находился местный житель 1977 года рождения в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

«Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», – отметили в региональном отделении УМВД.