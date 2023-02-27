Происшествия

Жительница Псковского района набросилась на инспектора по делам несовершеннолетних

Под Псковом женщина подозревается в применении насилия в отношении сотрудницы полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Псковского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

19 января сотрудники полиции пришли в дом к 34-летней жительнице для проверки условий проживания ребенка в одном из населенных пунктов Псковского района. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на сотрудницу по делам несовершеннолетних, и применила физическое насилие.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.