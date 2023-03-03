Происшествия

Пскович избил нового партнера своей бывшей жены и попал под суд

Разведенный пскович избил нового партнера своей бывшей жены и попал под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина, ранее разведенный со своей супругой, в том числе по причинам своей агрессивности, приревновал ее к мужчине, с которым женщина решила построить новые отношения. Пскович пригласил его в парк Пскова. Там он неустановленным предметом ударил его по голове, причинив тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.