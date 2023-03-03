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Пожилой великолучанин засомневался в подлинности «коллекции» монет, купленной у незнакомца

Пожилой великолучанин приобрел «коллекцию» старинных монет за 60 тысяч рублей и обратился в полицию, сомневаясь в ее подлинности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 2 марта в Великих Луках в одном из торговых комплексов города к пенсионеру из Великолукского района подошел незнакомый гражданин, который предложил купить у него более ста старинных монет. Мужчина приобрел «коллекцию» за 60 тысяч рублей, но через некоторое время засомневался в ее подлинности и заявил о случившемся в ОМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Подлинность представленных монет установит соответствующая экспертиза. По имеющимся предварительным сведениям, продавал эти монеты молодой человек на вид 20-25 лет, ростом 180-185 сантиметров, среднего телосложения, на левой щеке родинка. Был одет в черные куртку и вязаную шапку. При себе имел небольшой рюкзак.