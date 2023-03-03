Происшествия

Виновники убийства 19-летней давности предстанут перед судом в Псковской области

Трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве, совершенном 19 лет назад в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления завершил расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения в 2003 году жителя одного из населенных пунктов на острове в Псковском озере.

Трем фигурантам дела предъявили обвинение в квалифицированном убийстве. В отношении одного из них, который скрывался от следствия в городе Санкт-Петербурге, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Допрошенные лица дали признательные показания и подробно рассказали об обстоятельствах совершенного преступления.

В настоящее время уголовное дело направили в суд.