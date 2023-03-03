Происшествия

Петербуржца осудили в Пскове за покушение на сбыт наркотиков

Жителя Санкт-Петербурга осудили в Пскове за покушение на сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

31 марта 2022 года мужчина, работавший закладчиком наркотических средств в интернет-магазине, прибыл в Псков по поручению своего куратора, где разложил 13 закладок с мефедроном общей массой 480 г. При задержании сотрудники полиции обнаружили при нем 0.97 грамма 2-пиролидина.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1, части 1 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и хранение без цели сбыта).

Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.