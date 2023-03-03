Происшествия

Работников псковского государственного предприятия осудили за мошенничество

Псковский городской суд наказал должностных лиц одного из государственных предприятий Псковской области за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимые, являясь должностными лицами, украли деньги предприятия путем обмана в размере двух миллионов рублей - они предоставляли в подтверждение законности получения денежных средств из кассы предприятия заведомо недостоверные бухгалтерские документы.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном одной из подсудимых, смягчающим обстоятельством каждой из них признано состояние здоровья, и с учётом отсутствия отягчающих обстоятельств назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Исковые требования государственного предприятия удовлетворили в полном объёме, взыскав с подсудимых в солидарном порядке. В обеспечение заявленных исковых требований на имущество осужденных в ходе предварительного следствия наложили арест. Приговор в законную силу пока не вступил.