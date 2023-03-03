Происшествия

Малознакомый собутыльник украл 100 тысяч рублей со счета уснувшего псковича

Жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за хищение 100 000 рублей с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В январе потерпевший направился в один из пабов города, где познакомился с молодыми людьми, которых он решил угостить спиртным. На такси они поехали в кафе, где в дальнейшем стали распивать спиртное, а затем поехали в гости к друзьям одного из молодых людей, где продолжили употреблять алкоголь.

В какой-то момент потерпевший уснул, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, его телефон был на столе. Один из новых знакомых заметил, что телефон разблокирован и в нем открыто мобильное приложение банка. Тогда злоумышленник вышел с телефоном в подъезд и перевел со счета потерпевшего 100 000 рублей.

Похищенные деньги мужчина потратил за 5 дней на покупку элитного алкоголя, посещение ресторанов и баров.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.