Происшествия

Изоляцию труб теплотрассы на улице Вокзальной в Пскове попытались снять вандалы

Вандалы попытались снять металлическую изоляцию с наружных сетей предприятия «Псковские тепловые сети» на улице Вокзальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Если к "мамкиным художникам" мы стали относиться более терпимо, так как они хоть не рискуют получить ожоги от магистральных трасс с теплоносителем, чего нельзя сказать о тех, кто всё ещё пытается снимать металлическую изоляцию с наших наружных сетей. Но, к огромному сожалению, в этой истории переплетаются сразу несколько душераздирающих факторов», - отметили на предприятии.

Речь идёт о трассе теплоснабжения, которая проходит по улице Вокзальной напротив магазина «Эльдорадо». На предприятии напомнили, что на этом участке сетей постоянно сыпется кирпичи. «Ровно год мы пишем письма в самые разные инстанции, чтобы привлечь собственников разрушающегося объекта к ответственности. Но пока безрезультатно. В лихие девяностые, когда фабрики и заводы закрывались, некоторые предприимчивые граждане смогли на этом "навариться". Они перевели в собственность разные промышленные объекты, которые прошли через третьи руки, а в последствии стали магазинами, развлекательными площадками», - рассказали в ПТС.

Собственников таких зданий в ПТС призвали содержать объекты в порядке или продать их тем, кто сможет привести здания в надлежащий вид.

«Здание рушится и нарушается целостность изоляции трубопровода. А в заброшенном здании поселились граждане без определённого места жительства. Идти им некуда, место много, почти 1000 квадратных метров, не думаем, что из тех, кто читает этот материал, есть такие хоромы. Так вот, эти граждане (без определённого места жительства) всегда находятся в поиске того, где можно что-то взять, чтобы продать, сдать в металлолом и так далее. А тут под окном их "элитной недвижимости" проходит целая трасса, да ещё и диаметром 500 мм. Изоляция нарушена падающими кирпичами – легкая добыча, которую можно доломать и сдать за бутылку – идеальный бизнес-проект», - иронизировали на предприятии.

Неравнодушные граждане заметили вандалов, пытающихся оторвать части изоляции. Нарушителям сделали замечание и пригрозили вызвать наряд полиции. «Данные обстоятельства вынудили их временно оставить идею с похищением изоляции, но вот надолго это или нет, пока остаётся загадкой», - заметили в ПТС.

«Мы уже неоднократно говорили и повторим ещё раз. Если увидите тех, кто ломает изоляцию на трубах, не стесняйтесь звонить в полицию. Наше предприятие будет вам крайне признательно», - заключили в «Псковских тепловых сетях».