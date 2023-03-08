Происшествия

«Не смог устоять»: дновец убил краснокнижную косулю в Новгородской области

52-летний житель города Дно Псковской области в ходе незаконной охоты в Новгородской области убил европейскую косулю, занесенную в местную региональную Красную книгу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Вечером 28 февраля в дежурную часть отдела МВД России по Солецкому району поступило сообщение от специалиста госохотнадзора о том, что вблизи деревни Петровщина неизвестный мужчина забил дикое животное – европейскую косулю.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа солецкой полиции. «Охотовед добавил, что получил сведения о предполагаемом браконьере от местных жителей, которые увидели охотничье ружье в автомашине, припаркованной вблизи деревни, и забеспокоились. Как выяснилось, не зря», - отметили в ведомстве.

Подозреваемый в незаконной охоте, 52-летний житель города Дно Псковской области, скрыться с места происшествия не успел, а туша убитого животного лежала недалеко от его автомобиля. Ее передали специалистам Госохотнадзора.

Полиция также обнаружила и изъяла охотничий карабин «Вепрь» и патроны. «Добавим, что огнестрельное оружие принадлежит фигуранту на законных основаниях, он имеет лицензию на добычу кабана на территории Псковской области», - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил злоумышленник, в Новгородскую область он ехал навестить друга. «Увидев пробегающую по пути следования косулю, не смог устоять и решил поохотиться на нее», - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Проводятся следственные мероприятия с установлением всех подробностей происшествия, оценивается ущерб, причиненный незаконной добычей объектов животного мира.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.