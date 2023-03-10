Происшествия

Великолукское предприятие оштрафовали за нарушение сроков оплаты выполненных работ

Муниципальное предприятие «Дорожно-строительное управление города Великие Луки» оштрафовали за нарушение сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, а также за неоплату поставленных товаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Факт нарушения прокуратура города Великие Луки выявила в результате проверки исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в отношении МУП «Дорожно-строительное управление города Великие Луки». В отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства).

По материалам прокурорской проверки виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.