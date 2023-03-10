Происшествия

Двух псковичей задержали за кражи в магазине

Двух псковичей задержали за кражи в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

10 марта около 13:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию. В магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали 49-летнего псковича, который пронес через кассу косметические товары, не заплатив за них.

В 18:00 в этом же магазине сотрудники Росгвардии задержали 41-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Псковичей передали сотрудникам полиции.