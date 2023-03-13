Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Острове

Два человека погибли при пожаре в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 10:04 в ведомство поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: улица Больничная, 9. К месту пожара прибыл дежурный караул в составе шести человек на двух единицах техники.

На тушение пожара подали два ствола от автоцистерны, проложили магистральная линия в 50 метров от пожарного гидранта. Также работало одно звено газодымозащитной службы в течение 30 мин.

Пожар произошел в жилом доме, который выгорел изнутри полностью. В 10:18 пожарные обнаружили погибшую 1982 года рождения; второго погибшего 1978 года рождения - в 10:40.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении погибших.