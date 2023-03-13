Осуждённый снялся в сериале по пути в исправительный центр Великих Лук

Лишением свободы заменили наказание в виде принудительных работ в исправительном центре в Великих Луках 35-летнему жителю Калужской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской прокуратуре.
16 июня 2022 года мужчину признали виновным в совершении кражи, совершенную с банковского счета, и назначили наказание в виде принудительных работ.
31 августа в УФСИН России по Калужской области ему выдали предписание о необходимости прибыть в исправительный центр №1, расположенный в Великих Луках, для отбывания наказания в виде принудительных работ в срок до 12 сентября.
Суд согласился с мнением прокурора и заменил калужанину наказания в виде принудительных работ лишением свободы.