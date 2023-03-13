Происшествия

Осуждённый снялся в сериале по пути в исправительный центр Великих Лук

Лишением свободы заменили наказание в виде принудительных работ в исправительном центре в Великих Луках 35-летнему жителю Калужской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской прокуратуре.

16 июня 2022 года мужчину признали виновным в совершении кражи, совершенную с банковского счета, и назначили наказание в виде принудительных работ.

31 августа в УФСИН России по Калужской области ему выдали предписание о необходимости прибыть в исправительный центр №1, расположенный в Великих Луках, для отбывания наказания в виде принудительных работ в срок до 12 сентября.

«Вместе того, чтобы следователь к месту отбывания наказания, он устроился на роль актера в съёмочную группу одного из сериалов, снимавшихся на тот период времени в Калужской области, в результате чего вовремя не прибыл в ИЦ №1, нарушив тем самым предписание», – отметили в прокуратуре.

Суд согласился с мнением прокурора и заменил калужанину наказания в виде принудительных работ лишением свободы.