Происшествия

Великолучанин похитил телефон у знакомой и продал его водителю маршрутного такси

Житель Великих Лук похитил телефон у знакомой и продал его водителю маршрутного такси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

27-летний великолучанин в начале мая прошлого года, находясь в комнате своего друга в одном из общежитий, украл мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей. С места преступления он скрылся. Телефон подсудимый продал водителю маршрутного такси.

Приговором мирового суда Великих Лук мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговор в законную силу пока не вступил.