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Пскович пытался украсть из магазина бритвы на девять тысяч рублей

14.03.2023 16:17|ПсковКомментариев: 1

Мужчину задержали в Пскове 13 марта по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Около 20.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Труда совершена кража. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 26-летнего псковича, который похитил из торгового зала шесть упаковок с бритвенными станками общей стоимостью более девяти тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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