Происшествия

Житель Псковского района залез в соцсети супруги и решил ее зарезать

34-летнего жителя Псковского района могут привлечь к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении его жены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что днем 1 декабря мужчина находился у себя дома в деревне Конечек и распивал спиртное. Просматривая мобильный телефон супруги, злоумышленник увидел, что незнакомый мужчина в социальной сети просится к ней в друзья. В результате между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола на кухне нож, лезвие направил в область груди потерпевшей и пригрозил зарезать возлюбленную.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения (статья 119 часть 1 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.