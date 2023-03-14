Происшествия

Себежанин ответит в суде за убийство возлюбленной и ранение ее сына

30-летний мужчина предстанет перед судом в Псковской области по обвинению в убийстве 35-летней женщины и покушении на убийство ее 11-летнего сына. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Фото: Следственный комитет РФ

По версии следствия, вечером 28 марта 2022 года предполагаемый злоумышленник находился дома в деревне Дедино Себежского района, где на почве ревности выяснял отношения с сожительницей. В ходе конфликта в присутствии двух малолетних детей потерпевшей он нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась. Кроме того, он ударил ножом в живот 11-летнего сына сожительницы, повредив внутренние органы. С места преступления мужчина скрылся. Ребенку удалось добежать до соседей и в дальнейшем получить медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

Этой же ночью подозреваемого задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, его передали правоохранительным органам.

У мужчины есть судимость за причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.