Происшествия

Число убийств и мошенничеств значительно возросло в Псковской области с начала года

Число регистрируемой преступности на территории Псковской области в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 4,1% (с 1 322 до 1 376). В России этот показатель вырос на 0,8%, в Северо-Западном федеральном округе - на на 1,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В рассматриваемый период на территории региона отмечается рост:

умышленных убийств (в том числе покушений) – на 133% (с 3 до 7). При этом в целом по России фиксируется рост на 14%. Рост указанного вида преступлений зарегистрирован в Пскове (с 0 до 3), Великих Луках (с 0 до 1), Порховском районе (с 0 до 1), Псковском (с 0 до 1) районе;

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 100% (с 10 до 20), по РФ фиксируется рост на 1,6%, в том числе со смертельным исходом с 0 до 6. Рост указанного вида преступлений зарегистрирован в Пскове (с 2 до 5), Бежаницком (с 0 до 1), Куньинском (с 0 до 1), Дедовичском (с 0 до 1), Новосокольническом (с 0 до 1), Невельском (с 0 до 2), Островском (с 0 до 1), Порховском (с 0 до 1), Пушкиногорском (с 0 до 1), Пустошкинском (с 0 до 1), Плюсском (с 0 до 1) районах;

краж – на 8,4% (с 395 до 428), по РФ при этом отмечается снижение на 12,1%, в том числе совершенные с использованием ИТТ (+36,1%, с 72 до 98, по РФ снижение на 10,9%). Наибольший рост указанного вида преступлений зарегистрирован в Пскове (с 97 до 142), Великих Луках (с 96 до 105), Гдовском (с 5 до 7), Опочецком (с 11 до 15), Палкинском (с 1 до 4), Порховском (с 8 до 10), Пыталовском (с 5 до 12), Себежском (с 4 до 9), Плюсском (с 5 до 9), Усвятском (с 1 до 5) районах;

мошенничеств (статьи 159-159.6 УК РФ) – на 40,1% (с 187 до 262), по РФ фиксируется рост на 11,8%, в том числе совершенные с использованием ИТТ (+38,2%, с 157 до 217, по РФ рост на 14,6%). Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 103 до 140), Великих Луках (с 47 до 72), Гдовском (с 1 до 3), Дедовичском (с 0 до 3), Невельском (с 0 до 10), Порховском (с 0 до 2), Псковском (с 7 до 12) районах.

Существенно отличается от общероссийской динамики показатели о преступлениях:

связанных с незаконным оборотом оружия, – по области снижение на 75% (с 24 до 6), в РФ – снижение на 17,1%;

экономической направленности – по области снижение на 53,8% (с 106 до 49), в РФ – снижение на 4,4%.

В сфере надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний наблюдается снижение показателей за январь-февраль 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, так число выявленных нарушений закона снизилось на 10,0% (с 40 до 36), количество внесенных представлений уменьшилось с 32 до 28 (на 12,5%), однако отмечается незначительное увеличение числа людей, привлечённых к дисциплинарной ответственности по представлению прокурора с 47 до 49 (на 4,3 %).