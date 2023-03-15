Совет Федерации одобрил закон об исключительном праве доставки пенсий наличными Почтой России

Совет Федерации одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами.
«Из пенсионеров, получающих пенсию наличными денежными средствами, около 13% или 1,5 миллиона человек по их заявлению получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий (105 организаций в 19 субъектах Российской Федерации)», - говорится в заключении социального комитета Совфеда.
Согласно вносимым законом изменениям, доставка страховых пенсий будет осуществляться, как и сейчас, безналичным путем через кредитные организации, а выплата наличных средств и их доставка – только организациями федеральной почтовой связи, отмечают сенаторы.
Также законом предусмотрена отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговорённых случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО «Почта России», пишет РИА Новости.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением его положений, касающихся доставки страховых пенсий организациями федеральной почтовой связи, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.