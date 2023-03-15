Происшествия

Житель Пскова устал ухаживать за родным братом и избил его до смерти

48-летний мужчина предстанет перед судом в Пскове по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 17 августа обвиняемый находился у себя дома в одной из квартир в Пскове. Устав ухаживать за родным братом, у которого периодически случались приступы эпилепсии, он вспылил и несколько раз ударил его по туловищу. В результате тупой травмы живота потерпевший спустя некоторое время скончался на месте преступления.

Пытаясь уйти от ответственности, мужчина заявил о возможном получении родственником телесных повреждений при эпилептических приступах, о чем свидетельствовал факт вызова накануне скорой медицинской помощи. Однако, узнав, что в отношении него планируется проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа, после общения со специалистом сознался в содеянном и подал заявление о явке с повинной.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.