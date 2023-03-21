Происшествия

Жителя Стругокрасненского района оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранцев

Жителя Стругокрасненского района привлекли к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В 2022 и 2023 годах мужчина заверил своей подписью и направил по почте в отдел полиции четыре бланка уведомлений о прибытии иностранцев в место пребывания, указав в них заведомо ложные сведения о том, что четверо граждан Республики Узбекистан пребывают в его доме, расположенном в деревне Ровное Стругокрасненского района.

При этом фактически злоумышленник не предоставил иностранцам свой дом.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу.