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Полицейские нашли пропавшего после конфликта с матерью семилетнего ребёнка в Пскове

21.03.2023 11:58|ПсковКомментариев: 0

В Пскове сотрудники полиции оперативно нашли потерявшегося семилетнего ребёнка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

16 марта около 19:00 часов во время патрулирования улицы Кузбасской Дивизии к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции обратилась женщина 1981 года рождения. Она рассказала, что её семилетний сын потерялся по пути домой.

Сотрудники полиции немедленно приступили к поискам ребенка. Ориентировки на пропавшего без вести мальчика получили наряды полиции, а также народная дружина, задействованная в системе единой дислокации. При патрулировании они пристально осматривали улицы в поисках потерявшегося.

Спустя недолгое время полицейский взвода № 4 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову старший сержант полиции Константин Гусев совместно со стажером по должности полицейского ОБ ППСП УМВД России по городу Пскову Павлом Садовниковым нашли потерявшегося мальчика неподалеку от места пропажи и передали матери. Ребёнок пояснил, что поконфликтовал с мамой и решил убежать от неё, чтобы напугать.

«Благодаря слаженным и быстрым действиям сотрудников полиции капризный малыш был найден менее чем за полчаса и передан родительнице. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает», - добавили в ведомстве.

Теги: #полиция #ребенок
Источник: Псковская Лента Новостей
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