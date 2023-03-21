Происшествия

Труп мужчины достали из реки Ловати в Великолукском районе

Труп мужчины достали из реки Ловати в Великолукском районе 21 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 11.10 в ведомство поступила заявка от МО МВД Великолукского района для оказания помощи. На место выезжала водолазная группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки в составе двух человек.

По состоянию на 15.50 работы завершены, на расстоянии четырех километров по течению от города Великие Луки в реке Ловати на поверхности обнаружили тело мужчины.

Труп передали в полицию.