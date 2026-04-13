Мужчину госпитализировали из горевшего садового дома в Псковском округе

Садовый дом горел в садовом некоммерческом товариществе «Торошинка» Псковского муниципального округа 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 02:43. В результате происшествия мужчина 1997 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети.

Спасена хозяйственная постройка. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.