Шесть человек и пять кошек спасти при пожаре в многоквартирном доме в Пскове

Шесть человек и пять кошек спасти из пожара в многоквартирном доме на улице Ижорского Батальона в Пскове 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и видео далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 22:07. В блоке квартир помещение прачечной выгорело изнутри по всей площади, общий коридор закопчен. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования в помещении прачечной.

Эвакуировано 60 человек, из них пять детей. Спасены шесть человек и пять кошек.

Привлекались 15 специалистов МЧС и пять единиц техники.