Происшествия

Напавшего на таксиста с ножом великолучанина заключили под стражу

Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 20-летнего великолучанина, который напал на водителя такси и ограбил его. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, 19 марта обвиняемый, находившийся на пассажирском сидении в такси, напал на водителя, приставив к его горлу нож, похитил мобильный телефон и банковскую карту. 20 марта великолучанина задержали и предъявили ему обвинение.

Молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 19 мая.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.