Происшествия

Псковича приговорили к лишению свободы за кражу велосипеда

Псковича приговорили к лишению свободы на 2 года за кражу велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Ранее судимый 34-летний мужчина 24 июля 2022 года днем похитил велосипед Stels Miss 6100D стоимостью 22000 рублей. Владелец велосипеда в это время находился на лестничной площадке третьего этажа дома № 56а по Рижскому проспекту города Пскова. С похищенным имуществом пскович с места совершения преступления скрылся.

Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.